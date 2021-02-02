«Начну жить в удовольствие»: слесарь из Челябинской области выиграл миллион в лотерею

Олег Фирсов. Фото: пресс-служба «Столото»

Слесарь из Челябинской области Олег Фирсов под Новый год лишился работы. Но уже на следующий день, 1 января, выиграл миллион рублей. По дороге домой он купил несколько билетов «Русского лото» и сорвал куш.

Олег отмечает, что покупал билет с полной уверенностью в победе. А во время розыгрыша представлял себя обладателем миллиона.

— Все получилось так, как и должно было быть. Я брал кредит, чтобы помочь детям с покупкой жилья. Выигрыш поможет мне избавиться от обязательств перед банком, и я начну жить в свое удовольствие, — говорит Олег Фирсов.

Пока Олег не собирается выходить на работу. В планах у него больше времени проводить с внуками, их у него пятеро, и чаще выезжать на дачу.

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