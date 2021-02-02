На трассе М-5 ввели ограничения для большегрузов из-за метели и снегопада

На трассе М-5 сейчас работают 46 экипажей ДПС. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области из-за непогоды временно ограничили движение большегрузов на участке трассы М-5 — от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаркуль. Об этом сообщают в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Ограничения будут действовать 2 февраля ориентировочно до 20 часов. Время может быть изменено, если погода не улучшится.

Напомним, накануне МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе из-за снежного циклона. Циклон зайдет с северо-запада региона и пройдет по всей территории, а покинет 3 февраля около 15 часов.

Как сообщили в ГИБДД, на трассе М-5 сейчас работают 46 экипажей ДПС. Они обеспечивают бесперебойную работу снегоуборочной техники. В случае ухудшения обстановки, дополнительно будут выведены еще 20 экипажей.

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Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

НА ЗАМЕТКУ

8 (351) 266-65-6 — телефон Дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал», сюда можно сообщить о нештатных ситуациях на дороге.