Тренерский штаб сборной России включил трех южноуральцев на Кубок мира по сноуборду

На горнолыжном курорте «Банное», где 6-7 февраля пройдет Кубок мира по сноуборду, выступят 28 российских спортсменов. В состав команды включены как опытные и титулованные спортсмены, претендующие на высокие места, так и перспективная молодежь.

В соревнованиях на горнолыжном курорте «Банное» выступят более 100 спортсменов из 17 стран. Свой сильнейший состав выставит на Кубок мира сборная России. В ее составе олимпийский чемпион Вик Вайлд, обладатель Большого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе, чемпион мир Андрей Соболев, двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов. В нынешнем сезоне успели отметиться победами на этапах Кубка мира Игорь Слуев и Дмитрий Карлагачев. Претендуют на высокие места и российские женщины. Здесь можно выделить серебряного призера чемпионата мира Наталью Соболеву, а также 17-летнюю Софию Надыршину, которая в настоящее время является лидером общего зачета Кубка мира в параллельном слаломе и параллельных дисциплинах.

— Будем стараться завоевать медали, все ребята готовы. Надеюсь, что у кого-то получится. Сноуборд — это координационный спорт, поэтому любая ошибка может увести спортсмена с трассы, — отмечает тренер сборной России Денис Салагаев. — На этих соревнованиях собрались сильные спортсмены, несмотря на то, что присутствуют как знакомые участники, так и те, кто совсем недавно появился на мировой арене.

Включены в состав команды и три южноуральских спортсмена — Ярослав Степанко из Златоуста, а также Степан Наумов и Мария Волгина из Миасса. Все они имеют в своем активе победы в первенствах страны, имеют опыт участия в международных соревнованиях.

Состав сборной России

Женщины: Соболева Наталья, Быкова Милена, Надыршина София, Валова Мария, Курочкина Анастасия, Пухова Виктория, Волгина Мария, Малахова Анастасия, Клинк Дарина, Батова Софья, Поздеева Елизавета.

Мужчины: Соболев Андрей, Вайлд Вик, Логинов Дмитрий, Слуев Игорь, Рогозин Максим, Сарсембаев Дмитрий, Карлагачев Дмитрий, Витюгов Илья, Шкурихин Владислав, Степанко Ярослав, Мартынов Всеволод, Пнев Владимир, Мигербишкин Тимофей, Кузнецов Кирилл, Наумов Степан, Котов Константин, Гуреев Иван.

Добавим, что информационным партнером Кубка мира по сноуборду на горнолыжном курорте «Банное» является медиагруппа «Комсомольская правда».