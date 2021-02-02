Райффайзенбанк предлагает корпоративным клиентам новый продукт с повышенной ставкой для размещения долларовой ликвидности

Райффайзенбанк запустил новый продукт в рамках линейки инвестиционных услуг для корпоративного бизнеса. Теперь клиентам доступно размещение денежных средств по наиболее выгодным ставкам в долларах США, которые обеспечиваются за счет платформы доверительного управления группы Райффайзен.

Новый продукт позволяет бизнесу размещать свободную ликвидность в валюте по конкурентным ставкам, которые аналогичны ставкам на международных денежных рынках. Порядок размещения денежных средств предусматривает возможность выбора срока, суммы и ожидаемой ставки.

— В прошлом году мы отмечали высокий спрос на продукты по размещению свободой ликвидности среди сибирских корпоративных клиентов. Клиенты стремились использовать современные инструменты с повышенной доходностью. В этом году тренд сохраняется. Появление нового продукта для размещения долларовых активов стало особенно долгожданным. Уверен, что наше предложение по достоинству оценят как существующие, так и новые клиенты в регионе, — отметил Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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