Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-сервис упрощенной оценки ипотечного жилья

Банк УРАЛСИБ запустил новый сервис по оценке жилой недвижимости в рамках ипотечного кредитования, который позволяет существенно снизить стоимость и сократить сроки подготовки отчета. Сервис, реализованный Банком совместно с компанией SRG, дает возможность подготовки отчета об оценке с самостоятельным осмотром и фотографированием жилого помещения самим клиентом, а также подготовки отчета без осмотра.

Сервисом можно воспользоваться на сайте Банка. При регистрации на этом сайте клиенту открывается Личный кабинет, в котором можно заказать отчет и отслеживать статус оформленного запроса.

В рамках сервиса «Самоосмотр» после заказа отчета на сайте клиенту, чей номер указан в запросе, приходит уникальная ссылка на ресурс, которая доступна только на этом номере и не подлежит пересылке другому лицу. Клиент открывает ссылку и, следуя инструкции на смартфоне и пожеланиям менеджера сервиса, производит последовательное фотографирование помещений объекта, а также короткую видеосъемку. Самоосмотр может провести как продавец, так и покупатель в любое удобное для себя время.

Отчет оценки «Без осмотра» также возможно заказать на сайте Банка — при приобретении у юридического лица готового жилья без отделки по договору купли-продажи или на этапе оформления права собственности на квартиру по завершении строительства.

В результате использования онлайн-сервисов оценки клиент в короткие сроки получает электронный отчет, подписанный УКЭП оценщика, а в Банк направляется верифицированная версия отчета.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.