Челябинцев пригласили поучаствовать в обсуждении транспортной реформы

Челябинск ждет транспортная реформа Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили о новом этапе общественных обсуждений транспортной схемы Челябинской агломерации.

— Мы хотим, чтобы все, кто пользуется общественным транспортом, ощутили доступность и комфорт передвижения. Поэтому размещаем обновленные схемы маршрутов общественного транспорта и дополнительные материалы на странице «Агломерация Большой Челябинск». Также мы подготовили форму обратной связи, где Вы сможете оставить замечания и предложения, — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Свои пожелания можно отправить до 23 февраля. После чего участники рабочей группы по развитию Челябинской агломерации приступят к рассмотрению.

В декабре 2020 года Миндортранс получило более 300 обращений южноуральцев по новой транспортной схеме, более 50% из которых учли (39% — полностью, 17% — частично).

— К примеру, было поддержано 51 обращение о маршруте общественного транспорта в поселок Благодатово и проложена схема автобусного маршрута №11; были сохранены трамвайные маршруты № 5, 6, 7, 16, троллейбусный маршрут №7 и т. д., — добавили в министерстве.

Какие проблемы Челябинска должна решить транспортная реформа, можно узнать по ссылке.

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