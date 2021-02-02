Челябинцев пригласили поучаствовать в обсуждении транспортной реформы

Челябинск ждет транспортная реформа
Фото: Андрей АБРАМОВ
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили о новом этапе общественных обсуждений транспортной схемы Челябинской агломерации.
— Мы хотим, чтобы все, кто пользуется общественным транспортом, ощутили доступность и комфорт передвижения. Поэтому размещаем обновленные схемы маршрутов общественного транспорта и дополнительные материалы на странице «Агломерация Большой Челябинск». Также мы подготовили форму обратной связи, где Вы сможете оставить замечания и предложения, — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Свои пожелания можно отправить до 23 февраля. После чего участники рабочей группы по развитию Челябинской агломерации приступят к рассмотрению.
В декабре 2020 года Миндортранс получило более 300 обращений южноуральцев по новой транспортной схеме, более 50% из которых учли (39% — полностью, 17% — частично).
— К примеру, было поддержано 51 обращение о маршруте общественного транспорта в поселок Благодатово и проложена схема автобусного маршрута №11; были сохранены трамвайные маршруты № 5, 6, 7, 16, троллейбусный маршрут №7 и т. д., — добавили в министерстве.
Какие проблемы Челябинска должна решить транспортная реформа, можно узнать по ссылке.
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