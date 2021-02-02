В Челябинской области на М-5 ограничили движение из-за снегопада

На федеральной трассе ввели ограничения для большегрузов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным Челябинского гидрометцентра, на юге области выпадет мокрый снег с дождем, в отдельных районах ожидаются туманы, отложение изморози и образование гололеда. Непогода продлится до 20:00 3 февраля.

В связи с ухудшением погодных условий в министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили об ограничении движения для большегрузов на М-5 на участке км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) — км 1799+000 (поворот на Чебаркуль).

— Мы выслали подрядчикам, ответственным за содержание региональных дорог, предупреждение — будет организовано дежурство ответственных лиц и круглосуточная работы спецтехники, — рассказали в Миндортрансе Челябинской области.

За помощью водителям рекомендовали обращаться по телефонам 101 и 112, а также в диспетчерскую службу министерства: (351)237 88 92.

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