В Челябинской области мужчину, избившего жену и застрелившего тещу, признали виновным

Присяжные признали виновным южноуральца, обвиняемого в убийстве двух женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 февраля, в Челябинском областном суде коллегия присяжных признала виновным Максима Иванова в избиении жены и убийстве двух женщин. Ему вменяют сразу четыре уголовных статьи: убийство двух человек (п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угроза убийством (ч.1 ст.119 УК РФ — 2 преступления), уничтожение имущества (ч.1 ст.167 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ).

Ицнидент произошел в марте 2019 года. Поссорившись с супругой, Иванов избил ее и пригрозил убийством. Затем взял пистолет и отправился домой к теще, у которой в тот момент гостила родственница. Чтобы не оставлять свидетелей, он застрелил двух женщин.

— Далее в судебном заседании состоится обсуждение последствий вердикта, после чего суд выслушает прения сторон и последнее слово подсудимого и удалится в совещательную комнату для постановления приговора, — сообщили в пресс-службе облсуда.

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