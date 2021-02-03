На трассе М-5 в Челябинской области восстановили движение

Ограничения вводились из-за непогоды Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня утром на трассе М-5 в Челябинской области полностью восстановили движение. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

— Ранее введенное из-за погодных условий ограничение движения большегрузного транспорта на участке от границы с Республикой Башкортостан до города Чебаркуля автодороги М-5 «Урал» снято, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, накануне в синоптики прогнозировали мокрый снег с дождем в Челябинской области, поэтому трасса рисковала покрыться льдом. Чтобы не рисковать, было принято решение временно ограничить движение большегрузов.

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