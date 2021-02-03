В Челябинской области ищут молодых людей, которые готовы предложить свои идеи по развитию сел

В Челябинской области объявлен конкурс на выявление лидеров и создание команд развития сельских территорий «Сельская молодежь — будущее Южного Урала».

— Конкурс проводится с целью отбора команд развития для разработки и вовлечение жителей в реализацию проектов комплексного развития сельского населенного пункта, — сообщают организаторы.

Основные задачи конкурса: выявление и сбор информации о командах развития сельских населенных пунктов в Челябинской области; оценка потенциала сельских населенных пунктов и команд развития; сравнительная оценка гражданской активности сельского населения и местных сообществ по муниципальным образованиям Челябинской области.

В конкурсе могут принять участие абсолютно все жители Челябинской области (преимущественно от 16 до 45 лет). Заявки принимаются до 1 июля на электронную почту chelyabinsk@rssm.su.

— Под «командой развития» в данном конкурсе мы понимаем команду, которая имеет общие цели в области развития своего населенного пункта. Если вы активны, знаете, как решить проблемы своего родного села, обязательно присылайте свою заявку. Конкурс проходит в 4 этапа, а это значит, что впереди у нас насыщенный и продуктивный год, — прокомментировал Владислав Уланов, председатель Челябинского регионального отделения «Российский союз сельской молодежи».

Организатором конкурса выступает Челябинское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи». Конкурс реализуется в рамках проектов «Центр развития сельской молодежи Челябинской области» с использованием гранта Президента Российской Федерации и «Молодежь на селе: инициативы для развития территорий» с использованием гранта Губернатора Челябинской области.

Подробную информацию, положение о конкурсе и формы заявки вы можете увидеть по ссылке.

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