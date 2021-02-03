Текслер отправил в отставку замминистра сельского хозяйства Челябинской области

Фото: Министерство сельского хозяйства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя Министра сельского хозяйства Александра Раевского. Он подписал соответствующее постановление 2 февраля. Там говорится, что Раевский ушел с поста по собственному желанию.

— Уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 8 февраля 2021 года по инициативе гражданского служащего, — сообщается в постановлении.

Александр Раевский родился в 1959 году в городе Пласт, на должности замминистра он находился с 2014 года. А до этого работал в областной избирательной комиссии.

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