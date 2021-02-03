Фото: телеграм-канал "Штаб Навального в Челябинске"

В Челябинске неизвестные написали на стене подземного перехода «Суд умер». Речь идет о той самой подземке на площади Революции, которую недавно отремонтировали. Фотография «граффити» появилась в группе местного штаба оппозиционера Алексея Навального, которому накануне заменили условный срок на реальный.

Помимо этого, ночью челябинские активисты приносили к зданиям судов гвоздики. По их словам, судебная система в России умерла. Мы обратились в ГУ МВД России по Челябинской области за информацией по инцидентам, но там отказались от каких-либо комментариев.

Напомним, накануне в Москве суд вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Ранее назначенный ему условный срок заменили на реальный — он проведет в колонии 2,5 года.

28 января в этой самой подземке взорвался газовый баллон. В результате травмы получил один из рабочих, делавших там ремонт, его увезли в больницу с ожогами 25% тела. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, ведомство проверит соблюдение требований техники безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru