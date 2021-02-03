Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 3 февраля, в регионе зафиксировано 46 046 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 273 человек, 3 из которых — школьники. При этом выздоровели за сутки рекордные 645 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 34 331 пациент. Еще 9 933 южноуральца остаются под присмотром врачей.

За прошедшие сутки также умерли 15 человек, у которых был диагностирован коронавирус. 10 из них скончались непосредственно от ковида, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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