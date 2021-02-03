В Челябинске вынесли приговор матери, которая несколько дней не меняла подгузник трехлетнему сыну

Женщина не справлялась с воспитанием ребенка
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске вынесли приговор матери, которая не занималась воспитанием сына и жестоко с ним обращалась. Первыми забили тревогу и обратились в полицию соседи, которые слышали плач ребенка на протяжении суток. Когда сотрудники органов приехали в квартиру, то увидели голодного трехлетнего мальчика, одетого в подгузник, который мать не меняла несколько дней. Сама женщина находилась в изрядно выпившем состоянии, да и жилище не соответствовало санитарным нормам.
Позже выяснилось, что по развитию мальчик находится на уровне полуторагодовалого. В результате суд решил ограничить мать в родительских правах.
— В настоящее время ребенок находится в доме ребенка, его здоровью ничего не угрожает. Благодаря усилиям специалистов, психическое и физическое состояние улучшилось, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
На заседании суда женщина заявила, что встала на путь исправления, регулярно посещает своего ребенка, нашла постоянную работу и сделала ремонт. Ей назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ.
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