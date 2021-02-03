В Челябинске несовершеннолетний студент колледжа покончил с собой

Тело парня нашли под окнами дома
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Накануне в Челябинске покончил с собой 16-летний студент одного из техникумов города. Его тело нашли рядом с многоэтажкой на улице Кыштымской. Информацию о гибели парня подтвердили в следственном комитете.
— По данному факту проводится проверка, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
В каком техникуме учился студент, не сообщается.
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