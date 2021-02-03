Жильцы дома по улице Лесопарковой в Челябинске пожаловались на мужчину, распыляющего газ в лифте

Из-за газа люди начинают кашлять и чувствуют удушье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске жители многоэтажки на улице Лесопарковой пожаловались на мужчину, который распыляет едкий газ в лифтах. По словам жильцов, мужчина что-то брызгает из баллончика, но сам в лифт не заходит — его действия попали на камеру видеонаблюдения.

Те люди, которые заходили в лифт с непонятным газом, начинали кашлять, чувствовали удушье и даже теряли сознание. Теперь в подъезде висят предупреждающие о злоумышленнике листовки — на них есть фотография мужчины, но из-за маски не видно лица.

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