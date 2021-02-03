Аграрии Южного Урала подвели итоги 2020 года

Как сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, объем производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области в 2020 году составил 112,6 млрд рублей. Несмотря на сильнейшую засуху, собранного зерна — 1 миллион восемь тысяч тонн — достаточно для обеспечения области хлебопродуктами и семенами на предстоящую посевную. Сбор овощей открытого грунта превысил план на 15,9%, на 67,5% выросло производство тепличных овощей. В сельхозорганизациях увеличено производство свинины на 8,7%, яиц — на 2,5%, молока — на 5,6%. Экспорт продукции АПК вырос к 2019 г. на 15% в стоимостном выражении. В Уральском федеральном округе Челябинская область занимает 1 место по производству всех видов мяса, мяса птицы, свинины и яиц, по объемам агроэкспорта.

В текущем году агропромышленный комплекс в состоянии справиться с трудностями, обусловленными последствиями засухи, подорожанием кормов, ветеринарных препаратов. Объем государственной поддержки АПК региона составит два млрд рублей. В 2021 году изменяются правила ее выплаты. Теперь соглашение с получателем субсидии будет заключаться с использованием электронной цифровой подписи в системе «Электронный бюджет». Для этого в течение февраля все потенциальные получатели регистрируются в системе с помощью минсельхоза области. Еще одно новшество — все без исключения субсидии будут выплачиваться по результатам отбора.

В первом квартале года запланированы выплаты субсидий на производство зерновых, зернобобовых, масличных культур, овощей открытого грунта, производство молока и специализированное мясное скотоводство. Также пройдет отбор на получение погектарных субсидий на проведение агротехнологических работ по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур, овощей открытого грунта, картофеля, а также возмещение части затрат на производство молока, на племенное маточное поголовье КРС и на развитие мясного животноводства. Выплата этих субсидий позволит аграриям качественно подготовиться и провести посевную компанию весной текущего года.