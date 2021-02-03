Курсант, пострадавший в челябинской военной части, получит страховую выплату

Никита Стороженко получит страховую выплату после прохождения военно-врачебной комиссии

Курсант Никита Стороженко, лишившийся зрения в челябинской военной части, получит страховую выплату. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, призывника выписали 28 декабря 2020 года, поле чего он продолжил прохождение службы.

— В настоящее время военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию, заключение которой необходимо для оформления страховой выплаты, — рассказали в ЦВО.

Напомним, травму глаз Никита Стороженко получил при разгрузке огнетушителей, один из которых разгерметизировался. Прокуратура провела проверку, нашла нарушения, но наказывать, похоже, никого не собираются. По словам правозащитника Алексея Табалова, все шишки полетят на военкомат, так как неожиданно стало известно о плоскостопии и других проблемах призывника.

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