В Челябинске демонтируют каток возле памятника Курчатову

Организацию катка возле памятника Курчатову признали незаконной. Фото: vk.com/Охрана культурного наследия Челябинской области
Комитет охраны культурного наследия Челябинской области нашел нарушение в организации катка возле памятника Курчатову.
— В Комитет охраны ОКН так и не был предоставлен проект мероприятий по обеспечению сохранности памятника, включающий оценку воздействия проводимых работ на объект, работы по обустройству катка не проводятся, — сообщили в комитете.
Несмотря на запрет, работы по обустройству все-таки ведутся, что нарушает требования использования земли в границах охранной зоны. Другими словами, возле памятника нельзя ставить киоски, павильоны и другие объекты.
Теперь собственники должны демонтировать все, что успели установить, до 17 февраля. В ином случае комитет ОКН обратится в суд с этим требованием.
Фото: vk.com/Охрана культурного наследия Челябинской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru