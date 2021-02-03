В Челябинске демонтируют каток возле памятника Курчатову

Организацию катка возле памятника Курчатову признали незаконной. Фото: vk.com/Охрана культурного наследия Челябинской области

Комитет охраны культурного наследия Челябинской области нашел нарушение в организации катка возле памятника Курчатову.

— В Комитет охраны ОКН так и не был предоставлен проект мероприятий по обеспечению сохранности памятника, включающий оценку воздействия проводимых работ на объект, работы по обустройству катка не проводятся, — сообщили в комитете.

Несмотря на запрет, работы по обустройству все-таки ведутся, что нарушает требования использования земли в границах охранной зоны. Другими словами, возле памятника нельзя ставить киоски, павильоны и другие объекты.

Теперь собственники должны демонтировать все, что успели установить, до 17 февраля. В ином случае комитет ОКН обратится в суд с этим требованием.

Фото: vk.com/Охрана культурного наследия Челябинской области

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