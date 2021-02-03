"Трактор" за восемь туров до конца "регулярки" вышел в плеф-офф сезона 2020-2021. Фото ХК "Трактор".

Перед сегодняшним матчем челябинский «Трактор» в случае победы мог досрочно оформить выход в серию плей-офф. При этом соперник — нижнекамский «Нефтехимик» — за девять туров уже потерял даже теоретические шансы попасть в восьмерку сильнейших.

В первом периоде команды забросили четыре шайбы — три на счету игроков «Трактора» (Косов, Бэйлен, Седлак), один — «Нефтехимика». Во втором отрезке матча Основин довел счет до 4:1. Но далее гости сократили счет до минимума, доведя разницу в третьем периоде до минимума — 4:3. Но дубль Ярослава Косова поставил победную точку в этом матче — 5:3

Итак, «Трактор» за восемь туров до конца регулярного чемпионата обеспечил себе место в розыгрыше плей-офф. Теперь задача команды — подняться на четвертую строчку в турнирной таблице, чтобы не играть с лидерами Восточной конференции.

Ранее два года подряд «Трактор» так и не сумел пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина.

Отметим, что после травм, полученных в предыдущем матче с «Ак Барсом» на площадке в игре с нижнекамцами не появились Понтур Оберг и Виталий Кравцов. Руководители команды говорят, что их могут выписать из «лазарета» уже в ближайшие дни.

Очередной домашний матч «Трактор» проведет 5 февраля с хабаровским «Амуром», который уже практически потерял шансы попадания в плей-офф.

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