Что произошло после матча Трактор-Нефтехимик Челябинск

что произошло после матча Трактор-Нефтехимик, черно-белые получили хорошие перспективы

3 февраля челябинский «Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Матч завершился со счетом 5:3. Теперь команда обеспечила себе место в розыгрыше плей-офф. КП-Челябинск рассказывает, что произошло после матча Трактор-Нефтехимик.

Игра выдалась богатой на голевые моменты и заброшенные шайбы. Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал шансы на выход в плей-офф после победы над «Нефтехимиком».

— Мы играем сезон, чтобы выйти в плей-офф. Очень рады. Сейчас важно концовку чемпионата сыграть уверенно, чтобы уверенно войти в плей-офф, — высказался Гатиятулин.

Он также анонсировал дальнейшую ротацию вратарей:

— Да, будем думать. Посмотрим физическое и эмоциональное состояние. Есть день, завтра примем решение.

Больше всего болельщиков волновал вопрос о состоянии Понтуру Оберга и Виталия Кравцова, получивших травмы в прошлом матче с «Ак Барсом».

По словам Гатиятулина, смогут ли они появится в игре с «Амуром», будет зависеть от докторов.

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