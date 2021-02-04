В Челябинске появились светофоры с голосовым сопровождением

Пешеходы часто вставляют свои реплики на требования говорящего светофора о завершении перехода. Фото: архив КП

В Челябинске на Свердловском проспекте в районе «Юности» установили говорящий светофор. Когда заканчивается мигание зеленого света, он женским настойчивым голосом предупреждает пешеходов: «Заканчивайте переход! Заканчивайте переход!».

В мэрии рассказали, что светофоры с голосовым сопровождением установлены для людей с ограниченными возможностями. На Свердловском проспекте рядом с этой остановкой находится Всероссийское общество слепых. Чтобы посетителям было удобно добираться до места, поставили специальный светофор.

— Мы оборудовали несколько объектов в экспериментальном порядке. Такие светофоры появятся в рамках создания доступной среды в Челябинске там, где есть точки притяжения для людей с ограниченными возможностями, — объяснил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Кстати, мэрия в конце 2020 года опубликовала документ о развитии дорожного хозяйства в Челябинске до 2025 года. В рамках программы планируется восстанавливать по 105 светофорных объектов каждый год следующие пять лет.

До этого инновационным считали светофор на Алом поле, вмонтированный в тротуар. Световая полоска дублировала огни на основном светофоре. Правда, дорогая конструкция, купленная за 350 тысяч, быстро пришла в негодность.

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