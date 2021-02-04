В Челябинской области «Нива» вылетела в кювет и опрокинулась, погибла пассажирка

Пассажирка скончалась до приезда скорой. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Вчера, 3 февраля, в Каслинском районе произошло смертельное ДТП. «Ниву» занесло, она вылетела в кювет, где врезалась в дерево и опрокинулась.

— Авария произошла в 11:20 на 18 км автодороги Тюбук — Кыштым, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области. — Пассажирка скончалась на месте до приезда скорой.

За рулем находился 59-летний мужчина. По предварительным данным он превысил скорость, не справился с управление и машину занесло.

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