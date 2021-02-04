В Челябинской области «Нива» вылетела в кювет и опрокинулась, погибла пассажирка

Пассажирка скончалась до приезда скорой. Фото: УГИБДД по Челябинской области
Вчера, 3 февраля, в Каслинском районе произошло смертельное ДТП. «Ниву» занесло, она вылетела в кювет, где врезалась в дерево и опрокинулась.
— Авария произошла в 11:20 на 18 км автодороги Тюбук — Кыштым, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области. — Пассажирка скончалась на месте до приезда скорой.
За рулем находился 59-летний мужчина. По предварительным данным он превысил скорость, не справился с управление и машину занесло.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru