Из-за аварии в центре Челябинска встали троллейбусы

На Воровского стоят троллейбусы. Фото: читатель КП-Челябинск

В центре Челябинска — пробка. На пересечении улиц Воровского и Курчатова столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. ДТП перегородило дорогу общественному транспорту.

Дорогу перекрыли ГАЗель и легковушка. Фото: читатель КП-Челябинск

— В сторону центра не могут проехать троллейбусы — уже штук пять скопилось, — сообщает читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск

А на Свердловском проспекте до 11:00 не будет работать светофор — стоят регулировщики. Кроме того, сегодня в Челябинске с 13:00 до 16:00 в связи с работами на электросетях будут отключены светофоры на перекрестках просп. Победы — ул. Косарева просп. Победы — ул. Чайковского. Также не работает светофор на пересечении ул. Воровского — ул. Варненской.

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