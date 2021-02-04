На пост ректора ЮУГМУ претендуют четыре кандидата. Фото: Сhelsma.ru, Минздравствуйте / t-me.org, ЧОККВД / Vk.com

В Южно-Уральском медицинском университете обнародовали список кандидатов на пост ректора. Для участия в выборах, которые состоятся в апреле, документы подали четыре человека. Конкуренцию нынешнему ректору главного медицинского вуза в Челябинской области Илье Волчегорскому составят главный онколог Челябинской области Андрей Важенин, главный дерматовенеролог и косметолог региона Олег Зиганшин и доцент кафедры фармации и химии фармацевтического факультета медуниверситета Антон Синицкий.

Прием документов от кандидатов на должность ректора ЮУГМУ завершился накануне, 3 февраля. Список кандидатов теперь представят на утверждение ученому совету, затем документы направят в Москву для оценки кадровой комиссией Минздрава России и окончательного утверждения.

Предвыборная компания продлится месяц, а сами выборы состоятся ориентировочно в апреле. Ректора изберут тайным голосованием, и документы для утверждения вновь направят в Минздрав. Процесс завершится в мае-июне до начала приемной кампании ЮУГМУ.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге 22 января рассказала, что власти региона заинтересованы, чтобы вуз возглавил практик и клиницист. Вне зависимости от результатов выборов ректора, по ее словам, Илья Волчегорский останется в команде.

Волчегорский Илья Анатольевич

Илья Волчегорский — ректор ЮУГМУ с 2016 года. Фото: Сhelsma.ru

Заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии. Окончил Челябинский медицинский институт в 1982 году, в 1985-м защитил кандидатскую, в 1993-м — докторскую диссертацию.

Разработал оригинальную концепцию об иммунорегуляции стрессорной реактивности и устойчивости к гипоксии. Организовал цикл приоритетных исследований возрастной динамики оксидативного стресса в различных отделах центральной нервной системы человека. Впервые предложил психометрический алгоритм прогноза воспалительных осложнений хирургического вмешательства. Является автором систематизированного экспериментального анализа влияния адренергических средств на чувствительность к инсулину. Является организатором и руководителем цикла приоритетных клинико-фармакологических исследований эффективности отечественных производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты в терапии диабетических поражений периферической и центральной нервной системы, туберкулеза легких, хронического генерализованного пародонтита и радикулярной компрессии после удаления грыж межпозвоночных дисков.

Важенин Андрей Владимирович

Андрей Важенин — главный врач Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Фото: Минздравствуйте / t-me.org

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач России Андрей Важенин родился в семье врачей 18 марта 1958 года в Челябинске. После окончания в 1981 году Челябинского государственного медицинского института остался в клинической ординатуре на кафедре онкологии. В 1983 году начал работу в Челябинском областном онкологическом диспансере в качестве радиационного онколога. Неоднократно проходил подготовку в ведущих онкологических и радиологических центрах России, США и Европы.

Андрей Важенин прошел все ступени профессионального роста врача – от клинического ординатора до главного врача Челябинского областного онкологического центра. Онкоцентр он возглавил в 1998 году. Важенин является инициатором, автором, разработчиком и участником целого ряда масштабных и уникальных научно-практических конверсионных работ. Под его руководством построен и запущен первый вне Москвы и Санкт-Петербурга центр позитронно-эмиссионной терапии. В 2011 году освоена работа на комплексе «Кибер-нож».

Синицкий Антон Иванович

Антон Синицкий — доцент кафедры фармации и химии фармацевтического факультета ЮУГМУ. Фото: Фото: Сhelsma.ru

Доцент кафедры фармации и химии фармацевтического факультета. Ведущий научный сотрудник ЦНИЛ.

Окончил лечебный факультет в Челябинской государственной медицинской академии в 2005 году, в 2008-м защитил кандидатскую, в 2013-м — докторскую диссертацию. С 2014 года является доцентом кафедры химии фармацевтического факультета. Автор и соавтор свыше 120 научных работ. Основные научные работы посвящены фундаментальным и прикладным аспектам окислительного стресса, эндокринной патологии, метаболизма глюкокортикоидных гормонов.

Зиганшин Олег Раисович

Олег Зиганшин — главный врач Челябинского областного кожно-венерологического диспансера. Фото: ЧОККВД / Vk.com

Родился в 1968 году в Челябинске. В 1993 году окончил лечебный факультет Челябинского Медицинского Института. После окончания ВУЗа проходил клиническую интернатуру и аспирантуры на базе кафедры кожных и венерических болезней Челябинской Государственной Медицинской Академии. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2003-м — докторскую.

Основное научное направление: диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем, хронического простатита, эректильной дисфункции, мужское бесплодие. Кроме научных исследований занимается практической работой в области дерматовенерологии, косметологии и физиотерапии. В полном объеме владеет дерматологическими, косметологическими и физиотерапевтическими методами диагностики и лечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru