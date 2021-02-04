Пермячка продавала БАДы с наркотиками жителям Челябинска

Женщина отправляла посылки по почте Фото: Олег ЗОЛОТО

Челябинские силовики задержали жительницу Перми, продававшую БАДы с запрещенными веществами. В составе биологически активных добавок был сибутрамин (производное амфетамина). Товары она рассылала по почте в Челябинскую область и Еврейский автономный округ.

— Проведен оперативный эксперимент, в ходе которого у нее купили препарат. В доме женщины провели обыски, также на почте изъяли посылки, которые не успели отправить, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Светлана Яковлева. — Общий вес изъятого составил 4 кг.

Женщина признала вину частично. Говорит, не знала, что в составе БАДов были запрещенные вещества.

— При этом, она использовала чужую карту, сообщала чужой адрес и вымышленное имя — то есть всячески конспирировалась, — добавила Светлана Яковлева.

Всего зафиксировано 15 фактов продажи. За хранение и сбыт наркотических веществ женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Решение будет принимать Центральный райсуд Челябинска.

О задержанной известно, что ей 21 год, не замужем, детей нет. Также оказалось, что ее мать, живущая в Челябинске торговала такими же БАДами, но женщины утверждают, что не знали о деятельности друг друга.

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