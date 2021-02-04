Сотрудница ФСБ, которая сбила фельдшера на переходе в Челябинске, избежала уголовки

Илья Онянов получил тяжелейшие травмы. Фото: соцсети

Вчера Челябинский военный гарнизонный суд закрыл уголовное дело в отношении сотрудницы ФСБ Марины Гладских, которая в мае сбила на пешеходном переходе фельдшера 32-летнего Илью Онянова. Стороны примирились.

Сам Илья Онянов на суде не был. По состоянию здоровья суд признал его недееспособным и назначил опекуном его маму.

— Мама и супруга потерпевшего на суде письменно заявили о прекращении производства по уголовному делу за примирением сторон, считая, что причиненный вред заглажен и примирение сторон достигнуто, — сообщили в Челябинском военном гарнизонном суде. — Гладских выплатила каждой из них возмещение вреда по 300000 рублей. Также она с мая 2020 года регулярно перечисляла семье деньги на восстановление здоровья — на 13 ноября перечислено 210 000 рублей.

Гособвинитель в своем заключении указал, что есть все основания для прекращения уголовного дела: Гладских ранее не судима, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, загладила причиненный вред. Постановление еще не вступило в силу.

Утром 22 мая 2020 года Илья Онянов отправился на работу. Раньше молодой фельдшер трудился на подстанции скорой помощи Северо-Запада, а потом перешел в ОКБ № 3 — принимал вызовы пациентов. До больницы Илье предстояло проехать несколько остановок с улицы Профессора Благих до Молодогвардейцев. Когда медик пытался перейти дорогу, его сбила Subaru Forester, за рулем которой находилась Марина Гладских.

При столкновении с иномаркой Илья Онянов получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа и костей таза, внутричерепную гематому. Ему сделали операцию на головном мозге, он был в коме.

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