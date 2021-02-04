Число южноуральцев, победивших коронавирус и выписанных из больниц, растет всю неделю Фото: Валентина ВАГАНОВА

Из больниц Челябинской области выписывают все больше пациентов, победивших коронавирус. За минувшие сутки, по данным регионального минздрава, выписались 699 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 35 030 пациентов.

По данным на утро 4 февраля в Челябинской области подтвердили 272 новых случая заражения COVID-19, из них трое — школьники. Всего подтверждено 46 318. По-прежнему борются с коронавирусом 9490 человек.

За прошедшие сутки умерли 16 человек: 10 от COVID-19, у шести ковид был сопутствующим.

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