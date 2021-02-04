В Челябинске поймали на взятке главного инженера, ответственного за ливневки и освещение города

Тем, кто давал взятку, тоже грозит ответственность Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главному инженеру МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» предъявили обвинение за получение взятки. По данным следователей, в октябре прошлого года он получил 200 тыс. рублей от руководителей двух компаний. Взаимен инженер предложил покровительство при работе по муниципальным контрактам.

— Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. — Двум руководителям коммерческих организаций предъявлено обвинение по п.«а,б» ч.4 ст.291 УК РФ «Дача взятки».

Расследование дела продолжается. Максимальное наказание, которое грозит инженеру — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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