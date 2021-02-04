На Южный Урал надвигается непогода

Дороги чистить будут всю ночь. Фото: Миндортранс/t.me

В ночь и днем 5 февраля на трассах в Челябинской области будет круглосуточно работать спецтехника. Причина в надвигающихся осадках в виде снега и дождя

— По данным гидрометцентра, в горных районах ожидается снег и мокрый снег, на дорогах — гололедица, — сообщает миндортранс. — Мы выслали подрядчикам, ответственным за содержание региональных дорог, предупреждение.

Уже сегодня, 4 февраля, погода начнет портится. Днем в Челябинской области будет идти мокрый снег, на юге — с дождем. В гидрометцентре сообщают о туманах, измороси и гололеде на проводах. А в горах сильная гололедица. Температура воздуха 1..-6 градусов. В пятницу ночью 0..-5 градусов, днем потеплеет до 1...6 градусов.

В Челябинске в пятницу +2 ...4 градуса, ночью и днем снег с дождем. В субботу, 6 февраля 0…+2 градуса, днем дождь.

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