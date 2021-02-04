Дорожники предупредили о пробке в центре Челябинска

Ремонт завершат завтра к полуночи. Фото: Челябинский дорожник/t.me

В Челябинске на улице Труда возле областного суда по направлению к Российской ограничили движение транспорта — перекрыто две полосы из-за аварийно-восстановительных работ на колодцах со вскрытием дорожной одежды. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Дорожки и тротуары восстановят к 10 февраля. Фото: Челябинский дорожник/t.me

— Работы на колодцах планируют завершить завтра к полуночи (5 февраля), — сообщает КДХ Челябинска. — Нарушенное благоустройство восстановят в зимнем варианте силами МУП «ПОВВ» до 10 февраля.

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