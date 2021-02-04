Власти достаточно креативны и активны: полпред Владимир Якушев положительно оценил руководство Челябинской области

Уральский полпред президента Владимир Якушев с одобрением высказался о деятельности руководства Челябинской области. Власти достаточно креативны, активны, уделяют много внимания взаимодействию с бизнесом и совместным социальным проектам, цитирует слова Якушева городской телеграм-канал «Челябушка». Огромная и эффективная работа, по его словам, проведена по экологическому направлению, заметны серьезные результаты.

— Лестная оценка прозвучала по итогам официального визита: полпреду показали суперсовременную инфекционку в Малой Сосновке, технологичные предприятия группы «Конар», ЗАТО Озерск (Росатом) и приурочили к его приезду подписание соглашения с энергетиками «Фортума» о снижении выбросов в воздух, — добавляют авторы «Челябушки». — Естественно, позитивная оценка не могла не отразиться на рейтингах Алексея Текслера. Акций челябинский губернатор прибавил на всех более или менее известных политических биржах. Наверняка, повлияет на имидж главы и договоренность с ФМБА о строительстве в закрытом Озерске инфекционной клиники — заявление тоже прозвучало по итогам посещения города Владимиром Якушевым.

Фото: gubernator74.ru