Экс-мэр Миасса Геннадий Васьков выйдет из колонии досрочно

Адвокаты Геннадия Васькова просили об условно-досрочном освобождении Фото: "КП" Архив

Калининский районный суд Челябинска смягчил наказание для бывшего мэра Миасса Челябинской области Геннадия Васькова, который просил об условно-досрочном освобождении.

— Каким именно видом ему заменят наказание, будет известно позже, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее защита экс-мэра просила об условно-досрочном освобождении, но ни в первой, ни во второй инстанции добиться этого не удалось. Напомним, в ноябре 2019 года Геннадия Васькова приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей за превышение полномочий и покушение на получение взятки при строительстве детсада.

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