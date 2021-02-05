Синоптики прогнозируют мокрый снег и даже дождь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды в области на грядущие выходные. В регионе в пятницу и субботу будет очень ветрено, а в воскресенье резко похолодает до -20°C.

В Челябинской области в пятницу, 5 февраля, будет облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица, в горах сильная. Днем 0… +5°C. Синоптики прогнозируют южный, юго-западный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

К вечеру похолодает, и ночью в субботу, 6 февраля, столбики термометров опустятся до +1… -4°C, но днем воздух прогреется до -1… +4°C. Ожидается облачная погода с прояснением, осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 7 февраля, согласно прогнозу, облачно с прояснением, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью температура -15… -20°C, днем -12… -17°C. Ветер западный 7-12 м/с, порывы до -14... -17°C.

В Челябинске в пятницу +2… +4°C днем, облачная погода с прояснением, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.

В субботу, 6 февраля, в Челябинске облачно с прояснением, мокрый снег, дождь, ночью 0… -2°C, днем +1… +3°C. К вечеру столбики термометров начнут резко опускаться, и ночью в воскресенье, 7 февраля, будут колебаться в значениях -15… -17°C. Днем -13… -15°C. Ветер западный 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой снег.

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