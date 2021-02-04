В Челябинске ограничат движение из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария на Комсомольском проспекте. Фото: Комитет дорожного хозяйства

Сегодня, 4 февраля, с 19:00 ограничат движение по Комсомольскому проспекту от улицы Ворошилова до улицы Солнечной из-за коммунальной аварии. Как сообщает комитет дорожного хозяйства Челябинска, на Комсомольском проспекте из колодца полилась вода. Пока что информации о том, когда завершаться работы не поступало.

Ранее движение было затруднено на улице Труда возле областного суда. Там перекрыли две полосы из-за аварийно-восстановительных работ на колодцах со вскрытием дорожной одежды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru