Дорожники за ночь вывезли с улиц Челябинска почти 4,5 тысяч тонн снега

Дорожники убирают город днем и ночью. Фото: Челябинский дорожник / T-me.org
Дорожники ночью вывели на улицы Челябинска 82 рабочих и 245 спецмашин. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, в ночь с 4 на 5 февраля они вывезли 4469,5 тонны снега.
— Дороги очищали механизированным способом, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега и грязи, опасные участники подсыпали противогололедной смесью.
Сегодня работа по уборке улиц продолжится.
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