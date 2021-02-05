«Динамо-Уралочка» стартует в женской ватерпольной Евролиге

В женской Европейской ватерпольной лиге начался первый отборочный раунд . Группа А, в которую попала златоустовская «Уралочка», играет в столице Венгрии. И нашей команде предстоит очень серьезное испытание. Помимо сильных соперников, против «уралочек» играет еще и расписание турнира: необходимо провести четыре матча за два дня. Из пяти клубов в следующий этап борьбы за Еврокубки проходят только два. За эти путевки «Динамо-Уралочка» будет биться с многократным обладателем Кубка европейских чемпионов итальянским «Орризонте», испанским «Сант-Андреу», французским «Лиллем» и хозяйками воды — ватерполистками венгерского клуба « УВСЕ Хунгвест».

Расписание игр квалификационного раунда Евролиги. Группа А. Будапешт.

05.02.

15-00 Динамо-Уралочка — Сант-Андреу (Испания);

23-00 Динамо-Уралочка — УВСЕ Хунгвест (Венгрия).

06.02.

15-00 Динамо-Уралочка — Орризонте (Италия);

21-00 Динамо-Уралочка — Лилль (Франция).