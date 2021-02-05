В Челябинской области мужчина упал с балкона 9 этажа на крышу магазинов

Мужчина упал с 9 этажа на крыши магазинов, пристроенных к дому по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

В Магнитогорске молодой мужчина упал с балкона 9 этажа на крыши пристроенных к дому магазинов. ЧП произошло на проспекте Карла Маркса. Несмотря на множественные травмы, он находился в сознании и был эвакуирован с помощью альпинистского снаряжения.

— На место происшествия приехала бригада скорой помощи, но снять его без специального оборудования было невозможно. Медики вызвали спасателей.

— Альпинистское снаряжение и подготовка спасателей позволяют провести эвакуацию пострадавшего с высоты, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области. — Дежурная смена застала пострадавшего с множественными травмами и в сознании. Мужчину закрепили на специальном щите, эвакуировали с крыши к автомобилю скорой помощи и передали врачам.

Возраст пострадавшего не утоняется. Сейчас ведется расследование происшествия. Выясняют обстоятельства, при которых мужчина упал с высоты девятого этажа.

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