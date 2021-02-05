В Челябинской области ежедневно выписывают людей, победивших коронавирус. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 270 новых случаев коронавируса. среди зараженных три школьника. С начала пандемии число заболевших достигло 46 588. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 15 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались десять пациентов Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания:

Больничные палаты при этом покинули 845 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 35 875 человек. Под присмотром врачей остаются 8900 зараженных.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 21 февраля.

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