Предпринимателей Южного Урала приглашают к участию в конкурсе «Золотой Меркурий»

Южно-Уральская торгово-промышленная палата приглашает к участию в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года.

Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Цель конкурса — содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели.

Важнейшими функциями конкурса являются пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.

К участию в конкурсе приглашаются российские малые предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры. Предприятия не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу.

Заявки на участие принимаются до 19 марта 2021 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучшее малое предприятие»:

— в сфере промышленного производства;

— в сфере строительства;

— в сфере производства потребительской продукции;

— в сфере услуг;

— в агропромышленном комплексе;

— в сфере инновационной деятельности.

«Лучшее предприятие-экспортер»:

— в сфере промышленного производства;

— в сфере производства потребительской продукции;

— в сфере услуг;

— в сфере международного инновационного сотрудничества.

«Лучшее семейное предприятие России» (проводится среди малых предприятий).

Устанавливаются следующие специальные номинации федерального этапа конкурса:

— «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства»;

— «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России»;

— «Успешный старт»;

— «Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке»;

— «Лучшая банковская программа для МСП»;

— «Устремленные в будущее»;

— «Семейный старт».

Победители и призеры Конкурса получают право использовать в своей документации и рекламных материалах полученные звания, как показатель, подтверждающий высокое качество продукции и услуг. Победители областного конкурса смогут выступить соискателями в федеральном этапе конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

За подробной информацией по условиям участия в Конкурсе обращаться в Управление по работе с предприятиями и предпринимателями Южно-Уральской торгово-промышленной палаты: г. Челябинск, ул. Сони Кривой д.56, каб. 413, e-mail: ok@tpp74.ru, тел.: (351) 266-52-23, 266-52-21.