Замглавы Сосновского района ответит в суде за махинации на 28,7 млн при покупке детсада

В администрации Сосновского района тогда проходили обыски с участием ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первого заместителя главы Сосновского района Игоря Азархина и двух предпринимателей будут судить за махинации на 28,7 миллиона рублей при покупке здания детсада. Их обвиняют в растрате, превышении должностных полномочий и пособничестве в этих преступлениях. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Отвечать перед судом чиновник и бизнесмены будут в зависимости от степени участия в преступлениях.

— Первый заместитель главы Сосновского района, по версии следствия, в 2017 году заключил с коммерческой организацией, фактически возглавляемой одним из соучастников, муниципальный контракт на покупку нежилого помещения под детский сад, — рассказала Наталья Мамаева. — Стоимость заведомо завысили. Второй соучастник производил оценку стоимости здания. В итоге рыночная цена нежилого помещения при фактической стоимости около 28,6 миллиона, согласно оценке, составила свыше 56,4 миллиона рублей.

На расчетные счета обвиняемых, недвижимость, машины и доли в уставных капиталах компаний обвиняемых наложили арест. Их общая стоимость составила сумму свыше 54 миллионов рублей.

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