В Челябинске из-за погоды закроют каток в горсаду имени Пушкина

Из-за теплой погоды покататься в горсаду имени Пушкина в субботу не получится. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

В Челябинске в субботу, 6 февраля, ожидаются плюсовые температуры. Из-за этого в парке имени Пушкина в этот день не будет работать каток.

Как сообщили в управлении культуры администрации Челябинска, для льда такие погодные условия неблагоприятны, поэтому 6 февраля каток в городском саду будет закрыт.

Ранее в Челябинске закрыли до 10 февраля главный ледовый городок на площади Революции.

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