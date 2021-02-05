В Челябинске из-за погоды закроют каток в горсаду имени Пушкина

Из-за теплой погоды покататься в горсаду имени Пушкина в субботу не получится.
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
В Челябинске в субботу, 6 февраля, ожидаются плюсовые температуры. Из-за этого в парке имени Пушкина в этот день не будет работать каток.
Как сообщили в управлении культуры администрации Челябинска, для льда такие погодные условия неблагоприятны, поэтому 6 февраля каток в городском саду будет закрыт.
Ранее в Челябинске закрыли до 10 февраля главный ледовый городок на площади Революции.
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