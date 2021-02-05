В Челябинске два человека пострадали в столкновении Kia и Honda на встречке

В аварии пострадали два человека. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску.

В Челябинске 55-летняя женщина за рулем Kia столкнулась с Honda, вылетев на встречку. ДТП произошло на улице Рыбопитомник,1. В аварии пострадали два человека.

Иномарки столкнулись в 17:33 в четверг, 4 февраля. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску, женщина на Kia не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там столкнулась Honda под управлением 51-летнего мужчины.

— В результате ДТП оба получили травмы, — добавили в Госавтоинспекции, не уточнив характер травм.

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