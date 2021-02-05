В Челябинске пожаловались на несанкционированную свалку снега в городском бору

Челябинцы пожаловались на незаконную свалку снега в городск4ом бору. Фото: Челябинский дорожник / t-me.org

В Челябинске зафиксировали еще один случай несанкционированного складирования снега. На этот раз снег вывозили в городской бор. В мэрии обещают наказать владельцев спецтехники.

— В Челябинске подрядными организациями комитета снег транспортируется на площадку для временного складирования снега, расположенную на улице Героев Танкограда, 12п, — сообщили в пресс-службе комитете дорожного хозяйства города. — На эту специально выделенную площадку снег могут вывозить любые организации и физлица.

Челябинцев просят сообщать об образовании несанкционированных свалок снега в комитет дорожного хозяйства города.

В конце января убранный с улиц снег неизвестные начали складировать на площадке около дома №17 по улице Александра Шмакова. Жителей «Паркового» это не устроило, и они пожаловались властям. В мэрии обещали наказать виновного. Им оказался владелец самосвала. Мужчину оштрафовали на 4500 рублей.

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