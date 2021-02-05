ЧЭМК пополнял отвалы с 30-х годов прошлого века. Фото: yandex.ru

Опасные шлакоотвалы Челябинского электромеханического комбината на въезде в Металлургический район начнут рекультивировать в 2022 году. Об этом сообщил сегодня, 5 февраля, генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский.

Огромные насыпи, пыль с которых разлетается по всему городу, давно требуют ликвидации. Несмотря на многочисленные обращения, в том числе судебные решения, предприятие не торопилось заниматься этим вопросом.

— К августу этого года мы представим комплекс мероприятий по рекультивации отвалов. Сразу начинаем заниматься разработкой, скорее всего, вместе с проектной организацией «Челябгипромез» и всеми структурами Челябинской области, которые с этой темой связаны, — сообщил Павел Ходоровский. — Разработаем проект именно по укрытию отвала, чтобы предотвратить пыление.

Как сообщил Павел Ходоровский, саму рекультивацию планируют начать уже в 2022 году.

Шлакоотвалы в Челябинске складируются с 30-х годов прошлого века. Сейчас, по данным ЧЭМК, там около 20 млн тонн отходов. Высота курганов опасных для здоровья человека отходов достигла 30 м. Площадь отвалов — более 47 га.

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ликвидировать отвалы будут по примеру челябинской городской свалки, когда отвалы накрывают специальной пленкой, а сверху высаживают траву.

Ранее эти работы были запланированы на более долгий срок. В соглашении, подписанным с правительством региона в 2019 году, озвучивался срок до 2028 года. Сегодня было подписано дополнительное соглашение, по которому сроки сдвигаются.

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