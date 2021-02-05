Срочник, пострадавший при разгрузке огнетушителей в части под Челябинском, опроверг слухи о слепоте

Никита Стороженко прибыл в Челябинск 9 декабря Фото: из архива героя публикации

Никита Стороженко, который получивший ожоги глаз при разгрузке огнетушителей в части под Челябинском, опроверг слухи о слепоте. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко, которая сегодня встретилась с солдатом. По ее словам, Никита не имеет претензий к качеству медицинской помощи, но левый глаз видит хуже, ему даже выписали очки.

Помимо этого, парню показали недавние публикации СМИ на тему его здоровья.

— Мама не говорила, что я не вижу, там тоже какая-то ситуация странная. Там по-другому все — не понятно. Мама сказала, что плохо видит левым глазом, а написали, что я слепой», — рассказал Никита, — цитирует Никиту Юлия Сударенко в своем Instagram.

В связи с произошедшем Никите положена страховая выплата. По словам Сударенко, бросать службу в армии он не намерен.

Напомним, редакция КП-Челябинск созванивалась с матерью Никиты, которая рассказала, что левый глаз ее сына видит на расстоянии пяти метров, дальше — все расплывается. Военная прокуратура провела проверку инцидента, нашла нарушения, но наказывать никого не стала. Позже в ЦВО заявили, что срочник проходит военно-врачебную комиссию для оформления страховой выплаты.

ЧП произошло в декабре 2020 года в воинской части, расположенной в ЧВВАКУШе. 20-летний солдат-срочник Никита Стороженко получил ожоги глаз, когда вместе с сослуживцами разгружал 100-килограммовые огнетушители для самолетов. В какой-то момент один из баллонов разгерметизировался, молодого человека залило пеной с ног до головы.

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