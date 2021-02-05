В школах Южного Урала внедрят проект по воспитанию детей

В апреле в 440 школах Челябинской области в рамках проекта «Навигаторы детства» выберут советников по воспитательной работе. По Челябинску и Магнитогорску охват планируется 100%. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», выберут сотрудников на смотре, учить будут в «Артеке» и на курсах.

— Вообще-то, проект разрабатывался давно, а всплеск интереса к нему связан с недавними митингами, на которые приходили подростки. Думается, что «навигаторами» патриотическое воспитание подрастающего поколения не ограничится, для полного эффекта необходима целая кампания. А значит, новые союзы, досуговые кружки и что-то наподобие «Семейной школы» при аппарате десткого омбудсмена в регионе, — добавляют авторы «Челябушки». — Родители в чатах волнуются, не слишком ли строгим будет надзор и не заглохнет ли все с отчетами о количестве невнятных мероприятий. Судя по комментариям замминистра образования Елены Коузовой, водить строем детей никто не собирается и никакой идеологии. Если сформулировать коротко, то их просто хотят отвлечь и занять. Разумеется, по согласованию с родителями.