Конкурс «Ты в игре» расширяет границы для спортсемей

Всероссийский конкурс «Большая перемена» стал партнером конкурса «Ты в игре» и учредил дополнительную номинацию, направленную на развитие семейного спорта в России. Приз — семейная поездка в Москву с посещением «Острова мечты». Зарегистрировать свой проект можно до 15 февраля на сайте спортигра.рф.

Конкурс «Ты в игре» организован Министерством спорта России и АНО «Национальные приоритеты», проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Основная цель — выявление и поддержка креативных идей, направленных на популяризацию спорта. В настоящее время подано около тысячи заявок на участие из 75 регионов.

Победитель получит грант в один миллион рублей на развитие проекта. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат 10 проектов. 15 февраля стартует народное голосование, а в апреле будет выявлен победитель.

6 февраля состоится семейный лыжный забег, инициатором которого выступила победительница Всероссийского конкурса «Большая перемена» Анфиса Лещенко. Каждую зиму школьница вместе со всей семьей участвует в спортивных соревнованиях. Всероссийская лыжня «Большой перемены» стартует по всей стране 6 февраля в 11:00. К акции смогут присоединиться школьники и их родители во всех регионах страны.

История Анфисы Лещенко вдохновила организаторов Всероссийского конкурса «Большая перемена» на введение новой номинации в конкурсе «Ты в игре», которая объединит проекты, направленные на популяризацию семейного спорта. Главный приз — семейная поездка в Москву с посещением тематического парка развлечений «Остров мечты».

Среди поданных заявок уже есть семейные проекты, к примеру, Непша Евгений инициировал семейный экстрим-фестиваль «УраGan» на основе вида спорта OCR (Obstacle course races) или «гонки с препятствиями» — новое направление активного семейного и корпоративного отдыха. Фестиваль был задуман как дополнение к проекту «Экстремалы уДачи» и стал самостоятельным крупным событием в Омском регионе. Серия гонок с препятствиями «Экстремалы уДачи» существует четыре года. За это время сложились определенные традиции проведения гонок с препятствиями, которые проходят летом в поселке «Дачный», зимой в мкр. Крутая Горка, а весной и осенью в парках города Омска.

Первый Фестиваль был проведен в июле 2020 года. Двухдневная программа была насыщена событиями. Кроме семейного дневного и ночного ориентирования участникам были предложены разные активности. Центральными мероприятиями стали 4 старта:

индивидуальные детский и взрослый, командные семейный и спортивный. Суммарно в мероприятиях Фестиваля приняло участие более 200 человек. «УраGan» — это семейное спортивно-интерактивное мероприятие, главная цель которого — приобщить к спорту, зарядить всех гостей положительными эмоциями и дать как можно больше возможности для проявления активности, обеспечив самый разнообразный досуг семьи на природе.

Также среди проектов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди детей и их родителей, заявлен проект «Команда без границ», основателем которого является член Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка Саратовской области, победитель чемпионата мира и Европы по каратэ Евгения Фурцева.

В рамках проекта создается информационно-мотивационная среда, способствующая вовлечению ребенка с ОВЗ в занятия адаптивной физкультурой и спортом, проводятся специальные тренировки и занятия, пропагандируется положительный опыт развития адаптивной физкультуры и спорта. Основная идея проекта, заключается в том, что детям с ОВЗ о пользе адаптивной физкультуры и спорта рассказывают дети их же возраста, но добившиеся уже высоких спортивных результатов. В планах развития проекта — создание интерактивной карты доступности спортивных объектов города, в том числе и малых объектов (дворовых спортплощадок), а также проведение доработки оборудования этих площадок для обеспечения доступности для детей с ОВЗ.

СПРАВКА КП

Одна из целей федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — вовлечение не менее 55% россиян в регулярные занятия спортом к 2024 году. Конкурс станет мощным прорывом в развитии массового спорта и позитивно скажется на достижении поставленных национальных целей.

К 2030 году стоит еще более амбициозная задача — согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях развития России до 2030 года» доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 70%.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников

из всех регионов страны. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников

и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» — Сбербанк, Mail.ru Group.

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