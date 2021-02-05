ВТБ: в январе челябинцы на четверть увеличили свои траты

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Жители Челябинска в январе 2021 года потратили на розничные товары и услуги на 23% больше по сравнению с январем прошлого года. Объем покупок насчитывает 1,4 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Наиболее значительно вырос оборот продуктового ретейла, а также расходы на электронику и бытовую технику.

«Бум» спроса на электронику и бытовую технику, наблюдавшийся во второй половине 2020 года, продолжился в январе. По данным эквайринга ВТБ, оборот магазинов, торгующих электронными гаджетами и устройствами для дома, в Челябинске в начале 2021 года достиг 650 млн рублей – это на треть больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки составил 9,3 тыс. рублей.

Почти в 1,5 раза выросла выручка продуктового ретейла – до 159 млн рублей. Также южноуральцы на четверть увеличили траты в сфере услуг (107 млн рублей), на 12% — покупки одежды и обуви (206 млн рублей). Оборот в сегменте автомобильных товаров за год практически не изменился. Ожидаемо снизились расходы челябинцев на туры и авиабилеты – на 64% год к году.

В целом по стране наблюдается схожая динамика почти по всем категориям. В январе-2021 россияне совершили розничные покупки более чем на 200 млрд рублей (+23% год к году). Траты на электронику и бытовую технику выросли на 70% и составили 50 млрд рублей. На 28% — до 17 млрд рублей — увеличились продажи товаров для дома. Аналогичный прирост зафиксирован и в fashion-ретейле. На 23% выросла выручка сегмента услуг, на 9% — продажи автотоваров. Оборот ресторанов и кафе сократился на 14% (6 млрд рублей), расходы россиян на туры и авиабилеты – на 22%, до 3,4 млрд рублей. На 8% уменьшились выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта – до 22 млрд рублей в каждом сегменте.

- Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками. Пока не восстановился до прошлогодних значений оборот ресторанов и кафе, но смягчение ограничений в мегаполисах должно позитивно сказать на росте их клиентопотока, - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)