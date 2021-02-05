Курганские силовики сообщили о результатах обысков у сторонников радикального ислама в Далматово

Изъяты четыре единицы оружия, 9 дисков, 12 накопителей информации, 21 телефон, 71 книга, 143 патрона. Фото: Росгвардия по Курганской области/vk.com

Силовики провели обыски у радикальных исламистов в Далматово Курганской области. Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии нагрянули ним домой, а также в помещения, где велись проповеди.

— В ходе рейда изъято огнестрельное оружие и патроны, мобильные средства связи, а также религиозная литература, в том числе внесенная в федеральный список экстремистских материалов Минюста России, на цифровых и материальных носителях, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области. — В нелегальных молельных помещениях обнаружены факты нарушения федерального законодательства о религиозных объединениях в части осуществления миссионерской деятельности.

Как уточняет пресс-служба УФСБ, изъяты четыре единицы оружия, девять дисков, 12 накопителей информации, 21 телефон, 71 книга, 143 патрона.

Сейчас решается вопрос о привлечении четырех человек к административной ответственности за нарушение правил производства и хранения оружия и патронов, производство и распространение экстремистских материалов, осуществление миссионерской деятельности и распространение материалов с нарушениями требований законодательства), а также о возбуждении уголовного дела за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

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